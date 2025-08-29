На рейсе «Уральских авиалиний» при заходе на посадку сработала сигнализация

На самолете «Уральских авиалиний», летевшем из Читы в Екатеринбург, при снижении для посадки сработала сигнализация о возможном задымлении багажного отсека. Экипаж доложил о ситуации диспетчеру и выполнил все необходимые процедуры.

Самолет успешно приземлился в аэропорту Кольцово, сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». После посадки лайнера выяснилось, что срабатывание сигнализации было ложным.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube