Екатеринбуржцы стали чаще путешествовать в одиночку

Жители Екатеринбурга стали чаще отправляться в путешествия одни. Так, согласно данным по бронированию отелей и апартаментов с начала года, количество таких туристов увеличилось на 37%.

Зачастую путешественники-одиночки выбирают короткие поездки – на 2 дня в выходные, отмечают в сервисе «Яндекс Путешествия». А для более длительного отдыха екатеринбуржцы предпочитают ездить в Кисловодск или Ессентуки, где лечебный отпуск длится в среднем четыре дня.

Самые популярные направления у соло-путешественников: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан, Калининградская область. А за границу осмеливаются поехать одни в основном в Беларусь, Турцию и Италию.

Екатеринбург, Дарья Деменева

