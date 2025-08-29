День знаний будет прохладным, но без дождя

Последние дни лета на Среднем Урале будут холодными. Погоду в регионе определяет антициклон, чей холодный северный гребень накроет Свердловскую область. Ночью температура воздуха составит +5…+10°, днем будет чуть теплее – 13-18 градусов тепла, сообщает Уральский гидрометцентр.

Днем 31 августа через юг Свердловской области переместится быстрый небольшой циклон, который принесет с собой осадки. Но уже к утру 1 сентября дождь в большинстве районов Среднего Урала прекратится. По прогнозу синоптиков, в День знаний в утренние часы будет довольно прохладно, около +9°, но в дневное время воздух прогреется до +14…+19°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

