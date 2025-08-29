На областном педсовете рассказали о мерах поддержки: учителям – повышение зарплат, ученикам – бесплатный проезд

Перед началом нового учебного года врио губернатора Свердловской области Денис Паслер принял участие в августовском педагогическом совещании работников образования. Глава региона обратился к педагогам, подчеркнув особую значимость их работы и вклад в развитие области. Денис Паслер отметил, что в современных условиях быстро меняющихся трендов воспитывать конкурентоспособную молодежь, готовую к мировым вызовам, – это «высший пилотаж».

Понимая это, правительство Свердловской области ежегодно увеличивает объемы финансирования образования из регионального бюджета. Например, в 2025 году эта сумма составила 208 млрд рублей. Ежегодно растут и зарплаты педагогов. Сегодня Денис Паслер сообщил, что очередное повышение состоится 1 сентября. На эти цели до конца года будет направлено более 8 млрд рублей.

Укрепляется и материальная база отрасли. Прямо сейчас строится 6 школ, также в работе 7 объектов среднего профессионального образования. По словам врио губернатора, эти объекты сейчас кардинально меняются, чтобы отвечать новым требованиям российской экономики. В пример он привел Асбестовский политехникум, которому в этом году исполнилось 95 лет. В 2026 году на базе образовательного учреждения будет создан кластер «Профессионалитет» по горнодобывающей отрасли. Планируется модернизация учебно-лабораторной базы, создание уникальных учебных кабинетов и мастерских, а также открытие новых специальностей. Подобные процессы идут и в других учреждениях СПО.

Денис Паслер подчеркнул, что во многих районах области градообразующие предприятия с удовольствием принимают участие в составлении учебных программ техникумов и колледжей, согласовывают приобретение нового оборудования, чтобы на выходе получать специалистов, готовых немедленно приступить к работе по востребованным специальностям.

Серьезное внимание уделяется в Свердловской области и транспортной доступности образовательных учреждений. «К началу учебного года наши дорожники по всей области обновили более 170 километров дорог, ведущих к школам. Самое серьёзное внимание уделяем состоянию школьных автобусов, обустройству дорожных переходов, их освещённости. Когда речь идёт о безопасности и комфорте детей, все вопросы – приоритетны», – заявил врио губернатора.

С 1 сентября в Екатеринбурге по инициативе Дениса Паслера вводится бесплатный проезд для школьников на общественном транспорте. Вопрос о введении такой меры и в других городах региона обсуждается. «В Екатеринбурге перевести всех на бесплатный проезд было проще, потому что весь город перешел на одну систему, так называемые брутто-контракты. Они достаточно быстро должны справиться. Но Екатеринбург – это только один город, а область у нас большая. Поэтому, конечно же, мы с главами работу обязательно продолжим. Наша задача – такую систему сделать во всей области, во всех городах, где есть муниципальный транспорт», – заявил Денис Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

