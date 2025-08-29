Власти нашли способ штрафовать автомобилистов, прячущих номера из-за платной парковки

В Екатеринбурге у автомобилистов, которые не платят за стоянку на муниципальных парковках, прикрывая номера от автоматической фиксации, стали срывать приспособления, с помощью которых они уклоняются от оплаты. Как правило, владельцы машин используют подручные средства – пластиковые карты, бумажки, кусочки ткани, медицинские маски, но иногда и специальные заглушки на номерные знаки. Также «Новый День» публиковал фото, когда госномер был прикрыт от «Паркона» российским флагом.

«Срываем покровы с номеров, пополняем бюджет Екатеринбурга за счёт взимания оплаты городской парковки с хитрецов, прячущих знаки», – сообщил телеграм-канал «Екатеринбург главное», близкий к администрации города.

В мэрии в ответ на вопрос «Нового Дня» уточнили, что такая работа действительно проводится, в рейд сегодня вышли специалисты Службы городских автопарковок при поддержке полиции. «Всех недобросовестных автомобилистов сняли на «Паркон», зафиксировали стоянку более 15 минут без оплаты и сняли бумажки, карточки и вообще все, что мешает зафиксировать номер авто. Штраф за неоплаченную парковку составляет 3000 рублей. Стоимость парковки за час – 50 рублей», – напомнили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

