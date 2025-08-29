КСК «Олимп» отдали в муниципальную собственность, чтобы сохранить кружки и секции

Здание КСК «Олимп» в Компрессорном микрорайоне передано в муниципальную собственность в ведение музыкальной школы № 9 Екатеринбурга. В сентябре здесь уже начнется образовательный и творческий процесс.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, перевод комплекса в муниципальную собственность был необходим, чтобы учреждение сохранило свой профиль и детские секции продолжили работу. В результате весь набор муниципальных услуг, в том числе и бесплатных, сохранен. В переданном в безвозмездное пользование детской музыкальной школе № 9 здании с начала учебного года будут преподавать хореографию и изобразительное искусство, а также начнет работать библиотека.

Кроме того, решены вопросы о совместном использовании комплекса «Олимп» образовательными организациями №№ 71 и 53 микрорайона Компрессорный для проведения занятий школьников. Это позволит освободить пространства в школах для организации обучающего процесса.

В дальнейшем планируется расширить набор предоставляемых услуг для юных горожан, чтобы досуговый объект стал точкой притяжения не только для жителей Компрессорного, но и для Истока, Птицефабрики и Кольцово.

Ранее предыдущий собственник планировал перепрофилировать здание для коммерческих целей, против чего выступали жители района.

Екатеринбург, Елена Владимирова

