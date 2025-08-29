В Свердловской области напечатали 3 миллиона бюллетеней для выборов губернатора

Территориальные избирательные комиссии получили отпечатанные бюллетени для досрочных выборов губернатора Свердловской области. Всего было изготовлено 3 миллиона штук. Из них 1 058 000 бюллетеней предназначены для КОИБов, которые будут размещены на 500 избирательных участках в Екатеринбурге. Остальные 1 942 000 бюллетеней отправят на избирательные участки без автоматических комплексов.

«Бюллетени имеют такие средства защиты как тангирная сетка зеленого цвета, микрошрифт. На бланке в верхнем правом углу будет проставлена печать конкретной участковой избирательной комиссии и две подписи ее членов. На бюллетенях для КОИБ проставляется печать прямоугольной формы», – рассказали в свердловском облизбиркоме.

Сегодня в типографии машинным способом уничтожили все бюллетени, которые отпечатали при настройке техники. В присутствии трех членов областного избиркома также вручную уничтожили два вида форм – для печати бюллетеней на участки с КОИБами и обычных бюллетеней. Это делается для того, чтобы во время голосования не появилось лишних или фальшивых бюллетеней, которые могли бы повлиять на результаты выборов. После завершения процедуры члены избиркома составили и подписали акт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube