Две женщины и 2-летний ребенок погибли в страшном ДТП под Богдановичем (ФОТО)

Три человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли вечером 29 августа в страшном ДТП на 1 км автодороги Богданович – Гарашкинское.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, грузовой автомобиль «Шакман» под управлением 55-летнего водителя столкнулся с легковым автомобилем «Сузуки» под управлением 28-летней женщины. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе возможный выезд на полосу встречного движения.

Погибли сама водительница, а также ее 49-летняя мать и двухлетний сын. Ребенка перевозили в детском кресле. Водитель второй автомашины не пострадал.

Водитель грузовика был трезв, но допустил несколько нарушений. На него составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за разные шины на одной оси, по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ за несвоевременную регистрацию транспортного средства, по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ за не вставленную карту водителя в устройство контроля за режимом труда и отдыха водителя, по ст. 12.6 КоАП РФ за не пристегнутый ремень безопасности.

Богданович, Елена Владимирова

