Овечкин посетил квартал «Архангел Михаил» и протестировал Академию спорта РМК (ФОТО)

Легенды мирового хоккея посетили новый спортивный квартал «Архангел Михаил» в Екатеринбурге. В числе гостей – Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов и Кирилл Капризов.

В рамках визита они побывали в Академии спорта РМК, готовящейся к открытию. Здесь гостей встречали экс-чемпион UFC и боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян и генеральный директор RCC Gym Евгений Звездников. Овечкин протестировал несколько тренажеров и полосу препятствий в зоне кросс-фита.

Также спортсмены побывали на выставке машин – победителей «Дакара». Экспозиция также работает в квартале. Ови сел за руль легендарного КамАЗа, который не раз становился лидером ралли.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге пройдет матч Magic Game, который проводит Павел Дацюк. Он пригласил партнеров по сборной России и друзей-хоккеистов принять участие в игре.

Екатеринбург, Елена Сычева

