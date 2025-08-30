российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 30 августа 2025, 17:47 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Овечкин посетил квартал «Архангел Михаил» и протестировал Академию спорта РМК (ФОТО)

Фото Академии спорта РМК

Легенды мирового хоккея посетили новый спортивный квартал «Архангел Михаил» в Екатеринбурге. В числе гостей – Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов и Кирилл Капризов.

В рамках визита они побывали в Академии спорта РМК, готовящейся к открытию. Здесь гостей встречали экс-чемпион UFC и боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян и генеральный директор RCC Gym Евгений Звездников. Овечкин протестировал несколько тренажеров и полосу препятствий в зоне кросс-фита.

Также спортсмены побывали на выставке машин – победителей «Дакара». Экспозиция также работает в квартале. Ови сел за руль легендарного КамАЗа, который не раз становился лидером ралли.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге пройдет матч Magic Game, который проводит Павел Дацюк. Он пригласил партнеров по сборной России и друзей-хоккеистов принять участие в игре.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт,