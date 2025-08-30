Мальчик спрятался от дождя в трансформаторной будке и лишился руки

Подросток из Арамили получил удар током, когда влез в открытую трансформаторную будку. Он остался жив, но потерял руку.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что ЧП случилось накануне, 29 августа. Компания школьников гуляла по городу, их застал дождь. «Чтобы укрыться, они решили спрятаться в двухэтажной трансформаторной будке, дверь которой была открыта. Когда подростки зашли внутрь помещения, один из мальчишек решил забраться повыше и взялся рукой за металлическую балку, в результате чего получил сильный удар током, что повлекло ожог 3-4 степени. Мальчика для оказания неотложной медицинской помощи в экстренном порядке доставили в девятую детскую городскую больницу Екатеринбурга, где врачи вынуждены были ампутировать часть левой руки. Потерпевший сам позвонил своей матери и сказал, что его ударило током. В семье, где он воспитывается, двое несовершеннолетних детей, в момент трагедии мать с другим ребёнком находилась в городе Каменске-Уральском», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Обстоятельства, при которых трансформаторная будка оказалась открытой, будут выясняться в ходе расследования

Арамиль, Елена Владимирова

