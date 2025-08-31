Полиция Екатеринбурга прошлась по ночным клубам (ФОТО)

В ночь с 30 на 31 августа сотрудники полиции проверили несколько развлекательных заведений в центре Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, в рейде были задействованы сотрудники уголовного розыска, ОЭБ и ПК, Центра по противодействию экстремизму, подразделения по контролю за оборотом наркотиков, ПДН, участковые уполномоченные, патрульно-постовая служба. Силовую поддержку обеспечили бойцы Росгвардии, а также народные дружинники.

Рейд был направлен на поддержание общественного порядка и розыск лиц, причастных к противоправной деятельности. Отдельной задачей являлось выявление подростков, гуляющих по ночам без взрослых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

