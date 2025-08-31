Мошенники заманивают людей в сети фейковыми новостями о страшных ДТП с многочисленными жертвами

Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о новой схеме кибермошенничества. В соцсетях появляются фейковые новости о жутких ДТП на уральских трассах. Под новостями размещены ссылки, якобы ведущие на «видео с места трагедии». Человек, перешедший по ссылке, становится жертвой мошенников.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, в публикациях, созданных по единому шаблону, сообщается о якобы произошедших тяжелых ДТП в регионе в различных пабликах Екатеринбурга, Первоуральска, Туринска, Верхняя Пышмы, Алапаевска, Полевского, Краснотурьинска, Ирбита, Красноуральска, Североуральска с многочисленными жертвами. Для придания правдоподобности сообщения сопровождаются эмоциональными, но абсолютно ложными описаниями обстоятельств и последствий.

Главная цель таких публикаций – не информирование, а мошенничество. После описания мнимой трагедии пользователя призывают перейти по ссылке для просмотра «видеозаписи с места ДТП». Переход по подобным ссылкам может привести к:

– заражению компьютера или смартфона вредоносными программами;

· краже личных данных и паролей;

· мошенническим списаниям с банковских карт;

· подписке на платные услуги.

Управление Госавтоинспекции по Свердловской области рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам из подобных сообщений и не распространять непроверенную информацию. Ваш «репост» или пересылка такого сообщения помогает мошенникам и сеет панику среди граждан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

