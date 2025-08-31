Аллергик нашел в 10 км от ближайшей деревни котят

Молодой человек из уральского города Сухого Лога нашел в поле четверых котят. Примечательно, что ближайшее человеческое жилье находилось в 10 километрах от места обнаружения беззащитных животных: едва ли они сами ушли так далеко.
Парень, который страдает от аллергии на кошек, решил не бросать малышей, пишет жительница города Лариса Клюх. «Посадил в рюкзак четырех котят, приехал домой задыхающийся, но не бросил», – рассказала женщина.
Сейчас котятам ищут новых хозяев и дом.
Екатеринбург, Елена Сычева
