Утром 1 сентября на Урале будет холодно

Синоптики уточнили прогноз на День знаний.

По данным гидрометцентра, завтра утром в Свердловской области будет довольно прохладно – от +5 до +9°, к 11 часам температура воздуха повысится до +11….+15°. Существенных осадков не ожидается.

К вечеру 2 сентября вероятен дождь на юго-западе области – приблизится циклон от западных границ России. 3-4 сентября в Свердловской области будет дождливо, особенно в южных районах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

