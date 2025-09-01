Раскрыто убийство пенсионерки, совершенное в 1998 году. На счету преступника – 13 жертв (ФОТО)

В Богдановиче раскрыли убийство пенсионерки, совершенное еще в 1998 году. Всего обвиняемый погубил 13 человек.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в июле 1998 года в одной из квартир в городе Богдановиче было обнаружено тело 64-летней пенсионерки с колото-резаными ранениями шеи. Тогда раскрыть преступление не удалось, хотя следователи нашли на месте убийства отпечатки пальцев неизвестного.

В этом году было установлено, что отпечатки принадлежат мужчине 1958 г.р, который в период с апреля 1998 года по сентябрь 1999 года совершил на территории Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областей и Красноярского края 13 убийств, сопряженных с разбоем. В 2001 году преступник был признан невменяемым, направлен на принудительное лечение, которое и проходит в настоящее время в одном из субъектов Российской Федерации.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что с убитой из Богдановича преступник знаком не был. Он проник в дом жертвы, нанес ей не менее 7 ударов ножом в область шеи и грудной клетки, отчего последняя скончалась на месте, после чего похитил её имущество.

«Согласно заключению экспертов, в период совершения инкриминируемого деяния мужчина страдал органическим бредовым расстройством, которое лишало его возможности осознавать свои действия, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», – добавили в прокуратуре.

Фото СКР

Богданович, Елена Владимирова

