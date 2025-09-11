Серийный убийца из 90-х может оказаться на свободе

Богдановичский суд прекратил производство по делу серийного убийцы за истечением срока давности. Ходатайство о прекращении уголовного дела подал Сергей Пауков, совершавший разбойные нападения в шести регионах России в конце 90-х.

Нападение на пенсионерку в 1998 году стало отправной точкой для серии убийств в Красноярском крае и нескольких областях: Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской и Рязанской. Жертвами маньяка стали 14 человек, из которых выжили только двое. Преступник выбирал уязвимых граждан преклонного возраста – пожилых женщин и мужчин в состоянии опьянения.

Паук, как серийника именовали СМИ, до этого уже был осужден и вышел на свободу в середине 90-х. Пытался устроиться на работу, но через некоторое время снова начал бродяжничать. Он пояснил, что стал убивать из-за неустойчивости характера и психических проблем, а жертв выбирал случайно. С 2001 года был признан невменяемым и по решению суда проходил принудительное лечение в психиатрической больнице.

Как поясняли ранее в Свердловской областной прокуратуре, «согласно заключению экспертов, в период совершения инкриминируемого деяния мужчина страдал органическим бредовым расстройством, которое лишало его возможности осознавать свои действия, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением».

Последнее преступление Пауков совершил 27 лет назад, а согласно закону, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если с момента правонарушения прошло 15 лет. Уголовное дело закрыли, однако решение о продлении принудительного лечения в стационаре будет приниматься коллегиально: сначала специальной врачебной комиссией, а затем судом.

Основанием для освобождения послужат заключения врачей-психиатров о его психическом состоянии.

Богданович, Таисия Косачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube