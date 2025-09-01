Арестован соучастник «садистов с автомойки», который ранее был в бегах

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал одного из обвиняемых по делу об истязаниях людей на каменской автомойке Александра Беспалова. Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый помещен под арест на срок по 5 октября 2025 года включительно. Ранее он находился под подпиской о невыезде, скрылся, но 31 августа был задержан. Сейчас в розыске остается еще один фигурант – 18-летний Сергей Рябов.

Как уже писал «Новый День», количество потерпевших и обвиняемых в этом резонансном деле все время растет. Дело получило огласку после одного из инцидентов, который произошел 3 января 2025 года. Парни увезли на автомойку двух девушек, их ставили на колени, били, обливали холодной водой и пеной, а потом мокрых выводили на улицу. Оказалось, что этот эпизод – далеко не единственный.

Сейчас в уголовном деле уже 14 обвиняемых (трое из них несовершеннолетние). Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 213 УК РФ (хулиганство), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

На прошлой неделе был арестован еще один обвиняемый – бывший инспектор ДПС 2000 года рождения. По версии следствия, полицейский дважды участвовал в избиении потерпевших подростков. Также он передавал служебную информацию 35-летнему лидеру шайки, что позволило главарю скрываться более полугода до момента его задержания правоохранительными органами в июле 2025 года.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube