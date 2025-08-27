Участником банды садистов с каменской автомойки оказался бывший полицейский. Фигурантов уже 14 (ФОТО)

В Каменске-Уральском арестован еще один фигурант резонансного дела банды «садистов с автомойки», которые похищали подростков, истязали их и вымогали деньги.

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин, обвиняемый – бывший инспектор ДПС 2000 года рождения. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном организованной группой. Наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, полицейский дважды участвовал в избиении потерпевших подростков. Также он передавал служебную информацию 35-летнему лидеру шайки, что позволило главарю скрываться более полугода до момента его задержания правоохранительными органами в июле 2025 года.

Сейчас в уголовном деле уже 14 обвиняемых (трое из них несовершеннолетние). Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 213 УК РФ (хулиганство), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Ещё двое взрослых подозреваемых, 22-летний Александр Беспалов и 18-летний Сергей Рябов, объявлены в розыск. Следственное управление СК России по Свердловской области обращается с просьбой сообщить имеющуюся информацию о местонахождении разыскиваемых лиц по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области: 8(343)358-71-61. Конфиденциальность гарантируется.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что подозреваемого вычислили сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности совместно со следователями СКР, при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. Бывший инспектор ДПС уволен по отрицательным мотивам из системы МВД и больше никогда не сможет поступить на службу в полицию.

Как уже писал «Новый День», количество потерпевших и обвиняемых в этом резонансном деле все время растет. Один из инцидентов произошел 3 января 2025 года, но широкую огласку дело получило позже. Парни увезли на автомойку двух девушек, их ставили на колени, били, обливали холодной водой и пеной, а потом мокрых выводили на улицу. Все истязания парни снимали на видео. Сейчас молодые люди обвиняются в совершении сразу нескольких подобных преступлений, им грозит до 12 лет лишения свободы.

В процессе расследования в деле появились новые эпизоды и обвиняемые. 3 марта Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения 19-летнему Ивану Петрову, подельнику Давида Анашкина, 4 марта – Виктору Кухтину.

В начале марта на Первом канале вышел уже второй выпуск программы «Пусть говорят», посвященный бандитам с автомойки. В эфир пригласили 21-летнего Дмитрия Харитонова из Каменска-Уральского, который, по его словам, был жертвой тех же молодых людей двумя годами ранее.

В начале июля был задержан главарь шайки – 35-летний «Дядя Саша». Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый на несколько месяцев залег на дно. В последнее время он жил на съемной квартире в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Затем его удалось задержать благодаря имеющейся оперативной информации.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

