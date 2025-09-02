Вынесен приговор виновнице смертельного ДТП под Арамилью (ФОТО)

62-летняя жительница Арамили признана виновной в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, речь идет о ДТП, которое случилось вечером 28 июля 2024 года на Арамильском тракте. Женщина ехала за рулем «Фольксваген Тигуан», не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль «УАЗ 29891». От удара обе машины съехали с проезжей части. Водитель автомобиля «УАЗ 29891», 64-летний мужчина, погиб на месте. Двое его пассажиров получили тяжелые травмы.

Осужденная вину признала. Суд приговорил ее к 2 годам в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски родственников потерпевших, взыскав с осужденной компенсацию морального вреда на общую сумму 2,2 млн рублей.

Фото ГАИ

Екатеринбург, Елена Владимирова

