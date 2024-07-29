Пять человек пострадали и один погиб в ДТП под Арамилью (ФОТО)

При столкновении двух автомобилей на седьмом километре Арамильского тракта погиб человек, еще пятеро получили травмы, в том числе двое детей.

Как сообщили в пресс-службе городского ОГИБДД, 62-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Тигуан» ехала по Арамильскому тракту со стороны Екатеринбурга, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «УАЗ». От удара обе машины съехали с проезжей части.

В результате ДТП 64-летний водитель автомашины «УАЗ», житель Арамили, скончался до приезда скорой помощи, в момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности. Его пассажиры, женщины 37 и 66 лет и двое детей 9 и 14 лет, госпитализированы.

Водительница «Фольксвагена» имеет водительский стаж 16 лет, к административной ответственности привлекалась 7 раз. С места ДТП ее увезли в больницу. Была ли она трезва, будет установлено по результатам химико-токсикологического исследования.

Арамиль, Елена Владимирова

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