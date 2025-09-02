Вступил в силу приговор экс-участнику «Смысловых галлюцинаций»

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор бывшему участнику рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину.

Как уже писал «Новый День», в ноябре 2024 года Бурдин со знакомыми распивал спиртное в квартире на ул. Энергостроителей в Екатеринбурге. В ходе возникшей ссоры один из товарищей ударил Бурдина по лицу, повредив очки. В ответ Бурдин, взяв кухонный нож, нанес обидчику один удар в живот. Два других сотоварища отобрали у Бурдина нож и удержали его от дальнейших действий. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В суде Бурдин свою вину не признал. Он пояснил, что по просьбе одного из свидетелей оговорил себя из чувства ложного товарищества. Бурдина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением оружия и приговорили к 3 годам колонии общего режима и ограничению свободы на 1 год.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, приговор был обжалован прокурором и адвокатом осужденного. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор первой инстанции без изменений по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

