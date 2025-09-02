Театр музкомедии закроется до осени 2027 года

В мае 2026 года Свердловский театр музкомедии закроется на ремонт. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Ян Смоленцев.

«В мае мы планируем закрыться на ремонт верхней механики сцены. Это трудоемкая задача, потому что ремонт запланирован на 14 месяцев. Мы получили положительные заключения экспертизы на ремонт. Мы выйдем на площадку в сентябре 2027», – сообщил он. «Мы надеемся, что у нас получится встать на сцене гастрольного театра УГМК, который достраивается в Верхней Пышме», – добавил он.

Напомним, в октябре 2024 года в театре случился пожар. Возгорание началось в гримерке на четвертом этаже театра. Пять человек выбили окна и выбрались на крышу. Прибывшие пожарные эвакуировали их по лестницам. Еще 105 человек вывели из здания. В театре спасатели обнаружили мужчину без сознания и вынесли его на руках. По словам очевидцев, это был 58-летний лифтер, который пытался своими силами потушить пожар. Несмотря на усилия врачей скорой помощи, мужчина скончался.

Екатеринбург, Елена Владимирова

