Суд вынес мягкий приговор убийце сына-геймера: отец только защищался

Камышловский районный суд рассмотрел дело об убийстве 29-летнего жителя Пышмы его родным отцом.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, при рассмотрении уголовного дела суд изменил квалификацию преступления с убийства на превышение необходимой самообороны.

Как уже писал «Новый День», трагедия произошла в ночь на 15 мая 2025 года. Отец лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его 29-летний сын шумно играл в «Танки». Отец попросил его вести себя тише, сын отреагировал агрессивно, возник конфликт, который закончился гибелью молодого человека.

В пресс-службе суда подчеркнули, что в ответ на замечание отца сын ударил его по лицу и пригрозил убийством. Угрозы были восприняты серьезно, так как ранее сын и проявлял агрессию и насилие в отношении домочадцев. На шум из спальни вышла мать и попыталась разнять мужчин, но досталось и ей. Глава семейства ушел осматривать побои на кухню, куда вскоре пришел и сын. В зеркало мужчина заметил подходившего к нему сына с ножом в руке. Отец схватил со стола нож и ударил им оппонента в грудь и лобную часть головы. Сын погиб на месте.

Суд принял во внимание агрессивное поведение потерпевшего в момент инцидента; предыдущие случаи причинения телесных повреждений со стороны сына; реальность восприятия угрозы подсудимым.

Осужденному назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы. Ему запрещено переезжать, выезжать за пределы Пышмы, необходимо ежемесячно отмечаться в специализированном органе.

Камышлов, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube