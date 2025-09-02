Отопление в Екатеринбурге могут включть в середине сентября

За последние 10 лет отопление в Екатеринбурге, как правило, дают с каждым годом все раньше и раньше. Но случаются исключения. Как правило, ориентир – середина сентября. При этом федеральное законодательство четко оговаривает сроки начала отопительного сезона: не позднее пятидневного периода, когда среднесуточная температура +8 градусов. Раньше – можно, позже – нельзя.

В прошлом году отопление дали 16 сентября, а в 2023-м – 11 сентября. Годом ранее – 12 сентября. Самое позднее, когда в Екатеринбурге включали отопление за последние десять лет, это 19 сентября в 2016 году. При этом в середине «десятых» пуск, как правило, проходил в 3-4 этапа. Весь город дробили на условные зоны, в каждой из которых начинали нагреваться батареи постепенно. В итоге кому-то отопление включали в середине сентября, а кому-то – только в начале октября. Позднее от такой практики ушли, сначала подключают соцобъекты (школы, больницы, детсады), потом жилье, но все одним этапом.

График начала отопительного сезона в Екатеринбурге

