В мэрии рассказали, до скольких градусов может упасть температура в квартирах при авариях зимой

В Екатеринбурге администрация города утвердила документ, который определяет порядок действия при авариях в сфере теплоснабжения зимой. В частности, в нем разъясняется, насколько может упасть температура внутри жилых помещений пока длится ремонт, если случилось ЧП на сетях или в котельной.

Так, минимальное значение, до которого может охлаждаться воздух в квартирах екатеринбуржцев, – это +10 градусов. Такое допускается, если авария произошла при наружной температуре воздуха -20 °C и ниже, а на ремонт требуется 8 часов. Это, к слову, максимальный срок, который дается на аварийное отключение.

Напомним, традиционно отопительный сезон в Екатеринбурге стартует во второй половине сентября. Ранее «Новый День» составлял график, когда в последнее десятилетие в жилых домах и объектах соцкультбыта нагревались батареи.

