В центре Екатеринбурга по решению суда отреставрировали старинный особняк (ФОТО)

После вмешательства прокуратуры и вынесения судебного решения в Екатеринбурге отреставрировали старинный особняк. Еще в 2019 году прокуратура выяснила, что под угрозой исчезновения оказался памятник архитектуры регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенный по адресу: улица Пролетарская, 3. Право хозяйственного ведения на объект зарегистрировано за ГУП «Распорядительная дирекция Министерства государственного имущества Свердловской области».

Прокуратура через суд потребовала обязать Распорядительную дирекцию МУГИСО выполнить ремонтно-реставрационные работы. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, решение суда исполнено: разработана научно-проектная документация, на объекте культурного наследия выполнены ремонтно-реставрационные работы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube