В центре Екатеринбурга разрушается старинный особняк с богатой художественной лепкой

В самом центре Екатеринбурга, напротив Литературного квартала, разрушается дом-памятник.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, под угрозой исчезновения оказался памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенный по адресу: улица Пролетарская, 3. Памятник включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Прокуратура установила, что здание находится в неудовлетворительном состоянии, разрушается, требуются работы по его сохранению. ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области», за которым закреплено право хозяйственного ведения, ничего не делает для сохранения дома.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с требованием обязать ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» исполнить обязательства в сфере охраны объекта культурного наследия, суд согласился с ее позицией. Теперь дирекция обязана разработать научно-проектную документацию и провести ремонтно-восстановительные работы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.08.19

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