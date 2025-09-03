С 1 сентября изменились правила выдачи больничных листов для часто болеющих – объясняем, кого это коснется

С 1 сентября 2025 года изменяются правила выдачи больничных листов. В первую очередь, изменения коснутся часто болеющих взрослых.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня» со ссылкой на терапевта одной из частных больниц Екатеринбурга, для тех взрослых, кто за полгода возьмет больничные четыре раза и более, максимальный срок больничного составит три дня. Продлить его сможет только врачебная комиссия. «Для взрослого человека не является нормой болеть раз в месяц и более, такие случаи, видимо, придется рассматривать на комиссии, чтоб исключить возможные патологии здоровья, упущенные ранее, или исключить злоупотребления больничными со стороны обращающегося человека», – пояснили «Новому Дню» медики.

В вопросе получения больничного листа не будут учитываться листки нетрудоспособности для ухода за родственниками (в том числе за детьми) и по лечению хронических и тяжелых заболеваний.

Напомним, что врач может оформить больничный лист на 15 дней, а стоматолог или фельдшер – на десять.

Выплаты по листу нетрудоспособности зависят от стажа работы и среднего заработка за два предыдущих года. При стаже менее пяти лет платят за день болезни 60% среднего двухгодового заработка. Если стаж от пяти до восьми лет, выплаты составляют 80%.

Те, кто работает больше восьми лет, получает 100%, но существуют ограничения по максимальной сумме.

Сумма больничного по уходу за детьми зависит от возраста ребенка. В подсчетах учитывается, лечится ли он дома или в больнице, а также время, потраченное на излечение.

Екатеринбург, Елена Васильева

