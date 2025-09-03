В Новоуральске уволили чиновника Минсельхоза из-за утраты доверия

В Новоуральске в связи с утратой доверия уволен главный специалист Пригородного отдела регионального министерства АПК. Ранее чиновнику было предъявлено обвинение в коррупции.

По данным прокуратуры Свердловской области, специалист Минсельхоза в течение 2020-2023 годов сдавал ложные декларации о доходах и имуществе и скрывал дополнительный заработок на стороне. Чиновник приобрел несколько машин, переписал их на других лиц и сдавал транспортные средства в аренду. «По результатам проверки прокуратура внесла представление министру агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона, по результатам рассмотрения которого государственный служащий уволен в связи с утратой доверия», – говорится в сообщении надзорного органа.

В отношении уволенного чиновника также возбуждено несколько уголовных дел за взятки, бездействие и служебный подлог. По версии следствия, в течение девяти лет обвиняемый получал взятки от руководителей двух автошкол за непривлечение к ответственности за плохое обучение водителей самоходных машин. Также госслужащий брал взятки в виде дизельного топлива от работника строительной компании и закрывал глаза на техосмотр самоходной техники. Взяткодатели избежали уголовной ответственности, так как деятельно раскаялись. Уголовные дела экс-чиновника сейчас находятся на рассмотрении в суде.

Новоуральск, Ангелина Сергеева

