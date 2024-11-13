Чиновник Минсельхоза пойдет под суд за взятки и подлог

Чиновник Минсельхоза Свердловской области предстанет перед судом за подлог и коррупцию.

Прокуратура ЗАТО Новоуральск Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста Пригородного отдела сельского хозяйства регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Он обвиняется по чч. 2, 3, 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном и особо крупном размерах, в том числе за незаконные действия (бездействие), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, обвиняемый в период с 2014 по 2023 годы получил от руководителей двух автошкол за общее покровительство и попустительство по службе взятки на общую сумму свыше 3,3 млн рублей. Деньги передавались сотруднику отдела министерства за не привлечение указанных организаций к ответственности за плохое обучение водителей самоходных машин, а также за беспрепятственный прием экзаменов на право управления самоходными машинами у учеников автошкол.

Кроме того, чиновник Минсельхоза в период с июля 2019 года по август 2023 года получил 500 литров дизельного топлива стоимостью свыше 24 тысяч рублей от работника строительной компании в качестве взятки за не проведение технического осмотра самоходной техники и внесение заведомо ложных сведений о его проведении в соответствующие свидетельства.

Уголовное дело будет направлено в Новоуральский городской суд.

Уголовные дела, возбужденные в отношении взяткодателей – директора автошкол и его заместителя, а также работника строительной компании прекращены в связи с деятельным раскаянием, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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