Суд не стал штрафовать главу киноклуба Ельцин-центра за дискредитацию ВС РФ

Судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Екатерина Гейгер вернула в полицию протокол об административном правонарушении в отношении Вячеслава Шмырова – главы киноклуба Ельцин-центра, который обвиняется в дискредитации ВС РФ.

Как сообщили в пресс-службе суда, в протокол должностным лицом были внесены изменения без участия и извещения лица, привлекаемого к административной ответственности, что является существенным нарушением требований статьи 28.2 КоАП РФ.

Как писал «Новый День», ранее по той же статье – дискредитация ВС РФ – привлекли к ответственности замдиректора Ельцин-центра Людмилу Телень, ее оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

