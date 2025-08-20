Замдиректора Ельцин-центра признана виновной в дискредитации армии

20 августа в Верх-Исетском суде Екатеринбурга рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении заместителя исполнительного директора Ельцин-центра Людмилы Телень. Ее признали виновной в дискредитации вооруженных сил РФ – в феврале 2022 года она сделала в соцсети репост сообщения дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, осуждающего СВО. Телень назначили штраф в 45 тысяч рублей.

Дело рассмотрели без нее. Адвокат ходатайствовал о переносе процесса в Москву, где Телень живёт постоянно, но суд в этом отказал.

Адвокат акцентировал внимание суда на том, что в посте Людмилы Телень нет ни слова ни об армии, ни об Украине, ни о России. Пост, по его словам, был сделан «на эмоциях» и уже удален. Он также представил положительную характеристику Людмилы Телень от руководства Ельцин-центра. Кроме того, адвокат в беседе со СМИ заметил, что, по его данным, к изначальному посту Татьяны Юмашевой вопросов не возникло. Он связал это с тем, что Юмашева не занимает публичных постов в Ельцин-центре. Поскольку он считает, что права его доверительницы были нарушены, решение суда будет оспорено.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

