Главу киноклуба Ельцин-центра обвинили в дискредитации ВС РФ

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга рассмотрят дело об административном правонарушении в отношении Вячеслава Шмырова – главы киноклуба Ельцин-центра, известного кинокритика, по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Дискредитация ВС РФ», сообщили в объединенной пресс-службе Свердловских судов.

Как ранее писал «Новый День», на прошлой неделе замдиректора Ельцин-центра Людмилу Телень оштрафовали на 45 тысяч рублей по аналогичной статье.

Судебное заседание по делу кинокритика назначено на 3 сентября, начало в 14:10. Судьей назначена Екатерина Гейгер – она же рассматривала дело в отношении Телень.

Екатеринбург, «Новый День», Егор Акулинин

