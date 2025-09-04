Избившим пожилого тренера подросткам грозит до 7 лет колонии

Полиция установила личности подростков, которые 1 сентября в поселке Верх-Нейвинский избили пожилого тренера по лыжным гонкам.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, активными соучастниками избиения оказались девятиклассники местной школы Дмитрий и Сергей. В ближайшее время в школе, где учатся подростки, будет проведено общешкольное собрание с целью проведения профилактической работы. Самих фигурантов поставят на учет в службе ПДН.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил, что по факту избиения тренера возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Наказание по этой статье – до 7 лет лишения свободы.

Следственные действия проводятся, в том числе, с участием подозреваемых подростков. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и об избрании в отношении них меры пресечения.

Как уже писал «Новый День», 1 сентября 74-летний мужчина сделал группе подростков замечание за то, что они разъезжали на питбайках в лесопарке возле места, где занимались дети из его секции.

«Александр Иванович сделал замечание, в ответ получил хамство, мат, агрессию и толчки. Дабы обезопасить детей, Пятыгин вытащил у одного байка топливно-заборную трубку. Никакого вреда и порчи имущества действиями Александра Ивановича нанесено не было, трубка была вставлена назад и подростки, решив отомстить, нагнали сначала тренирующихся девочек в лесу со словами, что тренеру «хана». Доехав до места, где А.И. ожидал детей, окружив его, повалили на землю, снимая всë на телефон, жестоко избили его на глазах воспитанников. И лишь благодаря поднятому шуму, вмешательству свои подопечных, избиение удалось остановить», – сообщил общественник Дмитрий Чукреев.

Он уточнил, что инцидентом занимается полиция, у пожилого тренера, которому потребовалась помощь врачей, множественные гематомы и подозрение на переломы ребер.

Верх-Нейвинск, Елена Владимирова

