Ozon построит в Екатеринбурге логистический центр площадью 3500 кв м

Крупный таможенно-логистический центр будет построен в Свердловской области в 2026 году. Соглашение о его создании подписали 4 сентября компания Ozon и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области на Восточном экономическом форуме.

Новая инфраструктура позволит обрабатывать до 250 тысяч посылок в день, сократится время доставки необходимых товаров.

Как уже писал «Новый День», по итогам 2024 года в Свердловской области инвестиции в транспорт и логистику впервые обогнали инвестиции в металлургию и машиностроение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

