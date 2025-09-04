Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на тренера в Верх-Нейвинске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР Свердловской области Богдану Францишко предоставить доклад по уголовному делу о нападении подростков на пожилого мужчину в Верх-Нейвинске. Об этом сообщили в центральном аппарате СКР.

Как уже писал «Новый День», 1 сентября 74-летний тренер по лыжным гонкам сделал группе подростков замечание за то, что они разъезжали на питбайках в лесопарке возле места, где занимались дети из его секции.

«Александр Иванович сделал замечание, в ответ получил хамство, мат, агрессию и толчки. Дабы обезопасить детей, Пятыгин вытащил у одного байка топливно-заборную трубку. Никакого вреда и порчи имущества действиями Александра Ивановича нанесено не было, трубка была вставлена назад и подростки, решив отомстить, нагнали сначала тренирующихся девочек в лесу со словами, что тренеру «хана». Доехав до места, где А.И. ожидал детей, окружив его, повалили на землю, снимая всë на телефон, жестоко избили его на глазах воспитанников», – сообщил общественник Дмитрий Чукреев.

Соучастниками избиения оказались девятиклассники местной школы Дмитрий и Сергей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Наказание по этой статье – до 7 лет лишения свободы.

Следственные действия проводятся, в том числе, с участием подозреваемых подростков. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и об избрании в отношении них меры пресечения.

Верх-Нейвинск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube