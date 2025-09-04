Обвиняемый в убийстве двух школьниц в 1994 году останется в СИЗО до конца января

Свердловский областной суд оставил в силе решение о продлении содержания под стражей до 24 января 2026 года Андрея Шевнина, которого обвиняют в убийстве двух девочек, совершенном 30 лет назад. «Органами предварительного расследования Андрей Шевнин обвиняется в двух преступлениях, предусмотренных абз. 4 ст. 117 УК РСФСР, п.п. «е», «н» ст. 102 УК РСФСР, п. «е» ст. 102 УК РСФСР – убийство двух несовершеннолетних девочек с целью скрыть другое преступление. Преступления были совершены в 1994 году», – напомнили в пресс-службе облсуда.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, 16 октября 1994 года Шевнин и его дядя, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заманили в квартиру на ул. Начдива Онуфриева в Екатеринбурге 13-летнюю девочку, изнасиловали и убили ее. Затем Шевнин вспомнил, что подруга жертвы видела их вместе, и решил избавиться от свидетельницы. Он уговорил общего знакомого, Кузнецова, привести подругу в ту же квартиру. Вторая девочка тоже была изнасилована и убита.

Затем Шевнин и его дядя погрузили трупы девочек в автомобиль «ВАЗ-21053», вывезли их в лес на берегу Чусовского озера и подожгли. Шевнин свою вину в убийстве не признал. Кузнецов, который привел к убийцам вторую девочку, вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дядя Шевнина все еще находится в розыске.

Как уже писал «Новый День», тела девочек нашли рыбаки 17 октября 1994 года. Преступление было раскрыто только спустя 30 лет. Андрей Шевнин и Василий Кузнецов были задержаны, а затем арестованы в октябре 2024 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

