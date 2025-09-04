«Городской парк» соединит сквер у «Динамо» и территорию Усадьбы Харитоновых

В Екатеринбурге к 2029 году планируют создать огромный Городской парк, который объединит зеленые зоны у стадиона «Динамо» и бывшего Дворца пионеров. Сегодня проект обсудили на Совете неравнодушных.

Как пишет канал «Екатеринбург. Главное», чтобы объединить парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом, уберут парковку, а улицу Дзержинского и участки Горького и Пролетарской сделают пешеходными.

Через сквер имени Канделя проложат новые аллеи, а заброшенный подземный переход под улицей Карла Либкнехта реконструируют.

Сложность заключается в том, что Харитоновский парк необходимо забрать у федералов в региональную или муниципальную собственность. Пока же там ничего менять нельзя.

Врио губернатора Денис Паслер сказал, что теоретически это возможно, тем более что москвичи не выполняют полностью своих обязательств по содержанию старинной усадьбы. «Для начала мы перестанем им платить, тогда, я думаю, появится база для переговоров. Пока они только улыбаются, ведь деньги им и идут и деньги большие», – заявил Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

