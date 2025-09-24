Алексей Орлов обвинил Москву в неудовлетворительном состоянии Дворца пионеров

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов снова заявил, что Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры ничего не делает для сохранения усадьбы Харитонова-Расторгуева (Дворца пионеров).

«Усадьба Харитонова-Расторгуева – украшение Екатеринбурга. Уже много лет в этих стенах размещается Дворец творчества детей и молодежи. В кружках и секциях здесь занимаются почти 3600 ребят. К сожалению, состояние усадьбы, которая является объектом культурного наследия федерального значения, абсолютно неудовлетворительное», – написал Орлов в своем телеграм-канале.

По словам мэра, город ежегодно платит агентству по 37 млн рублей за аренду помещений, но оно ни копейки не потратило на содержание усадьбы. Администрация города неоднократно обращалась в Минкульт РФ с запросом о передаче комплекса в муниципальную или региональную собственность, но всякий раз получала отказ.

Как уже писал «Новый День», эту тему поднимали на Совете неравнодушных горожан 4 сентября. Один из крупных застройщиков представил концепцию создания к 2029 году огромного городского парка, который объединит зеленые зоны у стадиона «Динамо» и бывшего Дворца пионеров. Для этого автор идеи предлагает объединить парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом, убрать парковку у «Космоса», а улицу Дзержинского и участки Горького и Пролетарской сделать пешеходными. Сложность заключается в том, что для этого Харитоновский парк необходимо забрать у федералов в региональную или муниципальную собственность. Без этого там ничего менять нельзя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

