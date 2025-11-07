В Екатеринбурге ищут памятник культуры, который можно отдать Москве в обмен на усадьбу Харитонова

В Федеральном агентстве по использованию памятников истории и культуры не отказываются передавать Екатеринбургу права собственности на усадьбу Харитонова-Расторгуева, но взамен хотят получить в управление равноценное имущество. Однако администрация города таковым не располагает.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Памятник архитектуры находится в федеральной собственности. Ежегодно власти Екатеринбурга платят десятки миллионов рублей за помещения для детских кружков. Причем арендуют не одну-две комнаты, а весомую часть площадей. При таком раскладе логичнее, чтобы весь комплекс перешел муниципалитету. А сэкономленным средствам нашлось бы другое применение. На тот же капремонт исторического объекта. Поделился с Минкультуры инициативой наших чиновников. Ведомство не стало отвечать отказом, а предложило компромисс: обменять усадьбу на равноценное здание. Правда, на балансе города достойных вариантов не нашлось, и администрация обратилась за содействием к области», – написал депутат.

Как уже писал «Новый День», 24 сентября глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры ничего не делает для сохранения усадьбы Харитонова-Расторгуева (Дворца пионеров).

«Усадьба Харитонова-Расторгуева – украшение Екатеринбурга. Уже много лет в этих стенах размещается Дворец творчества детей и молодежи. В кружках и секциях здесь занимаются почти 3600 ребят. К сожалению, состояние усадьбы, которая является объектом культурного наследия федерального значения, абсолютно неудовлетворительное», – написал Орлов в своем телеграм-канале.

По словам мэра, город ежегодно платит агентству по 37 млн рублей за аренду помещений, но оно ни копейки не потратило на содержание усадьбы. По мнению Алексея Орлова, усадьба должна перейти в собственность города.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube