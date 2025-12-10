Алексей Орлов: «Суд обязал собственника привести в порядок дворец Харитонова-Расторгуева»

Существует решение суда, по которому собственник объекта культурного наследия «Усадьба Харитонова-Расторгуева» должен привести его в порядок, сроки для этого установлены.

Об этом заявил сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с журналистами. «Есть сроки по дому Харитонова, суд обязал федеральные власти восстановить памятник. Сейчас большой зал в доме Харитонова в аварийном состоянии», – сказал градоначальник. «Здания, которые являются украшением города, надо вовлекать в оборот. Не смогли восстановить – забирать и отдавать тому, кто может», – добавил он.

Как уже писал «Новый День», эта проблема не нова. 24 сентября Алексей Орлов заявил, что Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры ничего не делает для сохранения усадьбы Харитонова-Расторгуева (Дворца пионеров). По словам мэра, город ежегодно платит агентству по 37 млн рублей за аренду помещений, но оно ни копейки не потратило на содержание усадьбы. По мнению Алексея Орлова, усадьба должна перейти в собственность города.

В Федеральном агентстве по использованию памятников истории и культуры не отказываются передавать Екатеринбургу права собственности на усадьбу Харитонова-Расторгуева, но взамен хотят получить в управление равноценное имущество. Однако администрация города таковым не располагает.

Екатеринбург, Полина Румянцева, Елена Владимирова

