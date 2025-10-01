Артемий Лебедев: «Пока люди не начали заниматься сексом у тебя в парке – у тебя недопарк»

Известный дизайнер Артемий Лебедев сформулировал свой критерий качества городских общественных пространств: «Пока люди не начали заниматься сексом у тебя в парке – у тебя недопарк».

Такое заявление он сделал на лекции в рамках строительного форума «100+ TechnoBuild». По мнению Лебедева, хороший парк должен быть настолько большим и комфортным, что людям будет «не стремно» заниматься там сексом. В Москве, по словам дизайнера, такой парк уже есть.

Отметим, что Артемий Лебедев выступает на стенде застройщика, лоббирующего идею создания огромного городского парка, который объединит зеленые зоны у стадиона «Динамо» и у бывшего Дворца пионеров. Для этого автор идеи предлагает объединить парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом, убрать парковку у «Космоса», а улицу Дзержинского и участки Горького и Пролетарской сделать пешеходными.

Екатеринбург, Елена Владимирова

