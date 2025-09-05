Четыре человека погибли и 116 пострадали с начала года в ДТП с самокатами

С начала 2024 года в Свердловской области было зарегистрировано 119 ДТП с электросамокатами, при этом 94 происшествия (80%) случились в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, несмотря на общее снижение аварийности на 14,4%, тяжесть последствий значительно возросла. Погибли 4 человека, при этом трое из них – в столице Урала (+200%). Травмы получили 116 участников движения, каждый третий из которых – несовершеннолетний.

В 13 городах области отмечен рост аварийности. В Нижнем Тагиле зафиксировано 8 ДТП (+33%), в Каменске-Уральском – 4 происшествия (+300%). В 11 городах области зарегистрирован 100% рост аварийности (по 1-2 ДТП). В Тавде ДТП закончилось гибелью человека.

Госавтоинспекция подчеркивает важность соблюдения скоростного режима, использования защитной экипировки и обязательного спешивания при пересечении пешеходных переходов. Родителям необходимо помнить, что многие прокатные компании запрещают аренду самокатов детям до 16 лет.

Как уже писал «Новый День», последнее ДТП с самокатчиком случилось в Екатеринбурге 3 сентября. Пользователь кикшеринга не спешился и летел с высокой скоростью через перекресток Малышева-Мира. В это время во встречном направлении дорогу пересекал 11-летний школьник на обычном самокате, когда в него влетел скутерист. По данным СУ СКР по Свердловской области, ребенок получил тяжелые травмы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

