Тагильчанин вместе с грибами принес домой ядовитую змею

Житель Нижнего Тагила стал жертвой нападения гадюки. Перед этим мужчина сам принес рептилию домой – вместе с собранными в лесу грибами.

Супруга пострадавшего рассказала паблику «Инцидент Нижний Тагил», что мужчина принял змею за безобидного ужа и начал с ней играть, за что и поплатился – змея, оказавшаяся гадюкой, укусила его за руку. «Рука тут же стала опухать и краснеть + ухудшилось самочувствие. Вызвали скорую. Медики его тут же умчали на 25 квартал в больницу. Сказали, что это гадюка Никольского и ему очень повезло, что яду незначительное количество попало. Но в токсикологическое отделение все же положили на лечение. Позже звонили из больницы, сказали, какие мази нужны, ездили покупать, отвозить… Змея дома в ведре, не понимаем, куда ее утащить. Она злющая такая, шипит. Наверное, в лес обратно ее унесем, там и выпустим на волю», – поделилась тагильчанка.

С начала лета на Урале от укусов змей пострадали не менее пяти человек. Чаще всего змеи кусают ноги и гораздо реже – руки. В Свердловской области чаще всего встречаются два вида ядовитых змей – степная и обыкновенная гадюки.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

