«Целый коктейль ядов», – чем опасны цветущие водоемы

Этим летом екатеринбуржцы часто замечали, что городские водоемы стали неестественно ядовито-зеленого цвета: это признак того, что в воде цветут сине-зеленые водоросли, или цианобактерии. Такое явление можно было наблюдать ранее на Шарташе (на фото) и до сих пор можно увидеть, к примеру, в Харитоновском парке. Но пугает горожан не только оттенок воды – на берегах начали находить мертвых уток и рыб. «Новый День» поговорил с замдиректора по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению Висимского государственного природного биосферного заповедника Александрой Хлопотовой и выяснил, в чем причина цветения, откуда берутся токсины в воде и какую угрозу они несут животным и человеку.

«Цианобактерии в процессе жизнедеятельности выделяют целый коктейль ядов, среди которых есть и нейротоксины, и гепатотоксины. Их появление не является нормой для здорового водоема. Это однозначный сигнал бедствия, говорящий о сильном экологическом неблагополучии», – утверждает эксперт. По ее словам, ядовито-зеленый цвет воды говорит о эвтрофикации – перенасыщении питательными веществами, в основном фосфором и азотом, которые попадают в водоемы со сточными водами, например, с удобряемых городских газонов. Помимо этого, горожане сами вносят вклад: бросают в воду хлеб, печенье и другую пищу, подкармливая птиц. Этот корм, по сути, является концентрированными углеводами, которые быстро разлагаются в водной среде, выделяя массу токсических веществ и поглощая кислород.

И результатом этого процесса становится не только «цветение» водоема – это комплексный удар по всей экосистеме, отмечает биолог. Водоплавающие птицы, например, утки, употребляя зараженную воду, отравляются токсинами, которые остаются на оперении. Птицы получают острую интоксикацию при чистке клювом, что нередко приводит к гибели. Для рыб основная угроза – кислородное голодание. Днем водоросли кислород производят, а ночью – потребляют. И когда огромная масса водорослей отмирает, на ее разложение уходит весь растворенный в воде кислород, которого рыбам уже не хватает. «Рыба попросту задыхается», – говорит Александра Хлопотова.

В такой воде, по ее словам, нельзя купаться, пускать туда детей и домашних животных. Кроме этого, выловленной отсюда рыбой можно отравиться.

Контакт человека с цветущей водой представляет серьезную опасность для здоровья. Так, при купании токсины могут вызвать раздражение кожи – дерматиты, сыпь, зуд, покраснение, особенно у детей, кожа которых более чувствительна. Но, как заметила специалист, опасность может быть не только от прямого контакта: «Когда по такой воде ходят на лодке, или рядом работают какие-то механизмы, мельчайшие капли воды, содержащие токсины, попадают в воздух, и их можно вдохнуть. Для людей, склонных к аллергии или страдающих астмой, это может спровоцировать серьезный приступ или длительное обострение».

Как ранее писал «Новый День», некоторые ученые утверждают, что сине-зеленые водоросли полезны – способные к фотосинтезу, они вырабатывают кислород, так нужный для всего живого на планете. «Это явление представляет собой своеобразный парадокс: ведь именно цианобактерии миллиарды лет назад создали кислородную атмосферу Земли. Хотя в глобальном смысле они – основа жизни, в условиях конкретного нарушенного биоценоза их роль кардинально меняется. В перенасыщенной питательными веществами экосистеме их бурный рост приводит не к выработке кислорода, а к его поглощению и отравлению водоема, что губительно для всех живых организмов», – уточнила собеседница «Нового Дня».

