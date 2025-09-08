Екатеринбуржцы смогли увидеть «кровавую Луну» (ФОТО)

Сегодня ночью жители Свердловской области, как и некоторых других регионов, могли наблюдать полное лунное затмение.

Луна находилась в тени Земли на протяжении 1 часа 22 минут. Пик затмения пришелся на 23:12 по местному времени.

Лунное затмение можно было наблюдать в любой точке России, где Луна находилась над горизонтом, а также в Антарктиде, акватории Индийского океана, Азии, Африке, Океании и Европе. Во время затмения Луна окрасилась в красноватый оттенок.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube