Завтра жители России смогут наблюдать полное лунное затмение

Жители России смогут увидеть полное лунное затмение в воскресенье, 7 сентября. Луна будет находиться в тени Земли на протяжении 1 часа 22 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. Пик затмения придется на 21:12 мск.

Лунное затмение можно будет наблюдать в любой точке России, где Луна будет находиться над горизонтом, а также в Антарктиде, акватории Индийского океана, Азии, Африке, Океании и Европе. Оно придется на вечерне-ночное время как для западной, так и для восточной части нашей страны. Затмение начнется в 20:31 мск и продлится до 21:53 мск. Общая продолжительность явления с частными фазами составит 3,5 часа. Во время полного затмения, как правило, Луна окрашивается в красноватый оттенок. В Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом.

В центральных районах России затмение произойдет вечером, вскоре после восхода Луны. В крайних западных и северо-западных регионах Луна будет восходить уже в частной фазе затмения, полная фаза там будет видна с начала до конца, отметили в пресс-службе.

На Урале середина затмения придется на поздний вечер, в Западной Сибири – на полночь, и там полная фаза будет видна на максимальной высоте над горизонтом. В Восточной Сибири затмение можно будет увидеть во второй половине ночи. При этом всюду, кроме Камчатки, Чукотки и Магаданской области, теневое затмение успеет завершиться до захода Луны.

Полное затмение не будет видно только на восточной оконечности Чукотского полуострова, где в это время уже наступит утро 8 сентября.

