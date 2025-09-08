ГУФСИН предупредило дачников: беглый террорист может быть вооружен (ФОТО)

В Свердловской области продолжаются поиски 24-летнего Ивана Корюкова (внесен в реестр террористов и экстремистов), который 1 сентября сбежал из СИЗО.

Пресс-служба ГУФСИН предупреждает владельцев приусадебных участков и дач, что преступник может иметь при себе кухонный нож. «Просим вас быть внимательными и бдительными при посещении своих приусадебных участков и дач. Имеется информация, что совершивший побег гражданин может скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках, в прилегающих лесных массивах). Соблюдайте осторожность! Если вы увидели лицо, похожее на данного гражданина, а также при обнаружении пропажи личных вещей, одежды, транспортных средств и иного имущества, просим вас сообщить любую информацию о его местонахождении по следующим телефонам (анонимность и вознаграждение гарантируется): +79221842766, +73433595611», – сказали в ГУФСИН.

Напомним, сегодня ночью в Свердловской области задержали его сообщника, 24-летнего Александра Черепанова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который тоже 1 сентября бежал из СИЗО. Его поймали около поселка Медный.

Екатеринбург, Елена Владимирова

