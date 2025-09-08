Пойман один сбежавший из СИЗО террорист

В Свердловской области задержали 24-летнего Александра Черепанова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который 1 сентября бежал из СИЗО.

Как сообщает «4 канал» со ссылкой на источник, сегодня ночью силовики бегали за преступником около 6 часов по лесу около поселка Медный. При задержании он сопротивления не оказал.

Как уже писал «Новый День», 1 сентября двое заключенных, Иван Корюков и Александр Черепанов (оба внесены в реестр экстремистов и террористов), обвиняемых в попытке поджога военкомата, сбежали из СИЗО № 1, откуда никто не сбегал больше 20 лет. В районе Палкинского торфяника полиция обнаружила палатку и одежду, возможно, принадлежащих им. Второго террориста пока не нашли. Обоим беглецам грозит до 5 лет лишения свободы дополнительно за побег.

* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube