российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 сентября 2025, 10:24 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Пойман один сбежавший из СИЗО террорист

В Свердловской области задержали 24-летнего Александра Черепанова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который 1 сентября бежал из СИЗО.

Как сообщает «4 канал» со ссылкой на источник, сегодня ночью силовики бегали за преступником около 6 часов по лесу около поселка Медный. При задержании он сопротивления не оказал.

Как уже писал «Новый День», 1 сентября двое заключенных, Иван Корюков и Александр Черепанов (оба внесены в реестр экстремистов и террористов), обвиняемых в попытке поджога военкомата, сбежали из СИЗО № 1, откуда никто не сбегал больше 20 лет. В районе Палкинского торфяника полиция обнаружила палатку и одежду, возможно, принадлежащих им. Второго террориста пока не нашли. Обоим беглецам грозит до 5 лет лишения свободы дополнительно за побег.

* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Двое заключенных сбежали из СИЗО в Екатеринбурге / В ФСБ рассказали, какая статья светит беглецам-террористам (ВИДЕО) / ГУФСИН предупредило дачников: беглый террорист может быть вооружен (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,