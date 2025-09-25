Стало известно, как беглецам из СИЗО удалось открыть камеру

Стало известно, как двум беглецам, осужденным за терроризм, удалось сбежать из СИЗО № 1. Речь идет об Иване Корюкове и Александре Черепанове (оба включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которые совершили побег в ночь на 1 сентября из екатеринбургского централа. Телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники в силовых структурах сообщает, что они сделали это с помощью куска проволоки. Он достался Черепанову, который сначала сумел вскрыть окошко для подачи еды в камеру, а после и саму дверь, а затем выпустил своего подельника Корюкова.

«Сигнализация сработала только в четыре утра. Сотрудники СИЗО осмотрели территорию, но не заметили пропажи беглецов», – уточняет Baza.

Напомним, первого из беглецов удалось задержать только спустя неделю – 8 сентября Черепанова взяли около поселка Медный. Корюкову удавалось скрываться дольше, до 15 сентября. Сейчас обоих будут судить за организованный побег.

Екатеринбург, Елена Сычева

